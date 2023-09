De komende dagen hebben delen van Nederland last van smog. Hierdoor kun je last van prikkende ogen of benauwdheid krijgen. Dit moet je weten over smog.

Smog is een samenvoeging van de Engelse woorden smoke (rook) en fog (mist). Het betekent dat er meer vervuilende stoffen in de lucht zitten, bijvoorbeeld doordat er weinig wind is. Deze week geldt een waarschuwing voor smog door ozon. Dit wordt zomersmog genoemd.

"Dit is het geval als er weinig wind staat uit het zuidoosten en de zonkracht groot is. De vervuilende stoffen worden dan door zonlicht omgezet in ozon", schrijft het RIVM. Afhankelijk van het aantal deeltjes ozon (of fijnstof) in de lucht is er sprake van geringe, matige of ernstige smog.

Als in de winter veel kolencentrales draaien en er weinig wind is, kan smog door fijnstof ontstaan. Dit wordt wintersmog genoemd. Ook na het afsteken van veel vuurwerk kan wintersmog ontstaan.