OM blundert en stuurt waarschuwing voor klimaatprotest naar verkeerde personen

Het OM biedt nu excuses aan voor het sturen van de waarschuwingsbrief naar de verkeerde mensen. "Dat het hier niet goed is gegaan, is verontrustend", zegt plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Corien Fahner van parket Noord-Holland. We zijn uiteraard met de Marechaussee in gesprek gegaan hoe dit zo heeft kunnen lopen."