Het is ongekend rustig op Nederlandse intensive cares

Na enkele jaren van zorgen over het aantal plekken op de intensive cares van ziekenhuizen zijn diezelfde ic's nu zeldzaam rustig. Dat schrijft de Volkskrant donderdag. De relatieve rust past in de trend van de jaren vóór de coronapandemie.

De ic-plekken in Nederlandse ziekenhuizen zijn op het moment voor zo'n 60 procent bezet, zegt voorzitter Iwan van der Horst van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care tegen de Volkskrant. Volgens hem is een bedbezetting van 80 tot 85 procent ideaal, omdat je het dan "niet te druk en niet te rustig" hebt.

Er zijn nog geen exacte cijfers over de drukte op ic's. Maar volgens Hans van der Hoeven, hoofd van de intensive care van het Radboudumc in Nijmegen, "is de trend is wel dat we het nog nooit zo rustig hebben gehad".