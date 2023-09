Eén dode bij brand in psychiatrische kliniek in Poortugaal

Door brand in een kliniek in het Zuid-Hollandse Poortugaal is iemand om het leven gekomen. In de kliniek zitten psychiatrisch patiënten die mogelijk als gevolg van hun aandoening met justitie in aanraking zijn geweest.

De brand woedde woensdagavond en in de nacht van woensdag op donderdag in het gebouw aan de Kijvelandsekade in deze plaats vlakbij Rotterdam. Het pand werd ontruimd en de psychiatrische patiënten werden opgevangen elders op het terrein van de kliniek, meldt de veiligheidsregio.

Een woordvoerster van de brandweer zegt dat de brand ontstond in een gebouw naast een tbs-kliniek, waar eveneens psychiatrische patiënten worden behandeld.

In eerste instantie werd gemeld dat meerdere mensen gewond raakten. Maar van die gewonden hoefde niemand direct naar het ziekenhuis. Even na 3.00 uur liet de woordvoerder weten dat er toch iemand was overleden.