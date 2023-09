Man rijdt met 50 kilometer per uur door autowasstraat in Oss

Een man is woensdag per ongeluk in volle vaart door een autowasstraat in Oss gereden. De eigenaar van de wasstraat zegt tegen Omroep Brabant dat de man "zeker 50 kilometer per uur" reed.

Nadat de auto via de andere zijde de wasstraat verliet, schoot het voertuig eerst over twee fietspaden en een straat. Vervolgens klapte de auto tegen een boom, waarna het voertuig tot stilstand kwam in het struikgewas bij de Kantsingel.

De bestuurder van de auto is door ambulancepersoneel onderzocht. Hij is niet gewond geraakt. Ook zijn er geen andere gewonden gevallen.

Net als de auto liep de wasstraat wel flinke schade op. Zo lagen er stukken van wasborstels verspreid over het terrein, schrijft Omroep Brabant.