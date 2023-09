Kinderen kunnen ook volgend jaar op gratis schoolmaaltijd rekenen

Delen via E-mail

Ongeveer dertienhonderd basisscholen en middelbare scholen bieden kwetsbare leerlingen met steun van de overheid gratis maaltijden aan, meldde het Rode Kruis in maart. Dat komt neer op een op de zes scholen in Nederland.

De regeling is bedoeld voor scholen waarop minstens 30 procent van de leerlingen uit een gezin met een laag inkomen komt. Leerlingen in het speciaal onderwijs komen hier ook voor in aanmerking. Het project wordt georganiseerd door het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds.