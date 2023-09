Henk van Essen stopt begin volgend jaar als korpschef Nationale Politie

Henk van Essen stopt begin volgend jaar als korpschef van de Nationale Politie. Hij zit op 1 oktober tien jaar in de korpsleiding en dat is volgens hem "een mooi en natuurlijk moment om het stokje over te dragen".

Van Essen heeft demissionair minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid woensdag op de hoogte gebracht van zijn besluit. De procedure voor zijn opvolging wordt opgestart, meldt de politie.

Als Van Essen volgend jaar afzwaait, heeft hij een carrière van ruim 44 jaar bij de politie op zitten. De 62-jarige Van Essen volgde Erik Akerboom in mei 2020 op als korpschef. Hij was al sinds 2013 lid van de korpsleiding en sinds 2016 was hij plaatsvervangend korpschef. Daarvoor was hij onder meer chef van de toenmalige politieregio Haaglanden.

De afgelopen jaren stonden bol van de uitdagingen, zegt Van Essen in een terugblik. "In mijn tijd in de korpsleiding is er ongelofelijk veel gebeurd: de aanslag op de tram in Utrecht, corona en de avondklokrellen, de moorden op de broer van de kroongetuige, Derk Wiersum en Peter R. de Vries, de asielcrisis en we hebben de afgelopen jaren meer demonstraties dan ooit moeten begeleiden", aldus de korpschef. Hij is er trots op dat "ondanks alles" het vertrouwen in de politie "nog steeds onverminderd hoog" is.