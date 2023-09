Tbs met dwangverpleging geëist voor neersteken Haagse huisarts

Het Openbaar Ministerie eist tbs met dwangverpleging tegen de man die wordt verdacht van het neersteken van een huisarts in Den Haag. Michael R. was volgens deskundigen ontoerekeningsvatbaar en onder invloed van een psychose. Het OM neemt deze conclusie over.

De verdachte stak de Haagse huisarts in februari meerdere keren in zijn buik. De huisarts raakte daarbij levensbedreigend gewond en lag een tijd in coma.

De impact op het slachtoffer en zijn familie is nog altijd groot, zegt het OM. Zo heeft hij zijn werk als huisarts nog niet hervat. Er is een schadevergoeding van zo'n 75.000 euro geëist.

Het motief van de verdachte zou het gebrek aan goede zorg zijn geweest. Het ging in de periode voor het steekincident "van kwaad tot erger" met hem, vertelde de verdachte tijdens de zitting. Hij had last van wanen en problemen met blowen en alcohol.

De advocaat van de verdachte pleit voor vrijspraak van poging tot moord, omdat er geen sprake zou zijn van een vooropgezet plan. Het OM spreekt dit tegen. De man zou eerder hebben gezegd dat hij de arts "af zou maken" als hij geen hulp kreeg.

De huisarts laat via zijn slachtofferadvocaat Sébas Diekstra weten dat hij deze strafeis verwacht had. De man vindt het ook heel belangrijk dat de verdachte zo snel mogelijk de noodzakelijke hulp krijgt.