Persoon klimt op Waalbrug in Nijmegen, brug al uren afgesloten voor verkeer

De Waalbrug in Nijmegen is woensdagochtend afgesloten voor het verkeer omdat er iemand op de bogen van de brug zit. De politie is met een speciaal team aanwezig om diegene van de Waalbrug af te krijgen.

De politie ontving de melding over de persoon op de brug rond 5.30 uur. Sindsdien is de Waalbrug, die ten noorden van Nijmegen ligt in de richting van Arnhem, afgesloten voor al het verkeer. Dat leidde in de spits tot flinke vertragingen.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) is op locatie aanwezig om de persoon van de brug te krijgen. "Zij zijn er voor werken op hoogte, maar ook om de persoon van de brug te praten", zegt een woordvoerder van de politie.