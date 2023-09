154 AZ-supporters die antisemitische liederen zongen worden niet vervolgd

Delen via E-mail

De 154 AZ-fans die op zaterdag 6 mei werden aangehouden omdat ze antisemitische liederen zongen in een Amsterdamse metro worden niet vervolgd voor groepsbelediging, meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.

De fans werden opgepakt op de avond van de Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en AZ in Amsterdam. De metro was onderweg van station Amsterdam Centraal naar de Johan Cruijff ArenA, maar werd stilgezet.

Omdat het strafrecht is gericht op het individu, kan iemand alleen worden vervolgd als kan worden vastgesteld wat diens rol is geweest bij het strafbare feit. Na "uitgebreid onderzoek" heeft de politie "geen sluitend bewijs kunnen verzamelen". Daardoor kan geen verband worden gelegd tussen de individuen en de groepsbelediging, meldt het OM.

Naomi Mestrum, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), vindt het "teleurstellend dat deze voortvarende actie van de politie door justitie een beetje in de kiem wordt gesmoord". "Het lijkt nu alsof mensen ermee weg kunnen komen zodra het als collectief gebeurt."

Antisemitische spreekkoren zijn "hardnekkig", zegt Mestrum. "En het is zo pijnlijk voor de Joodse gemeenschap wat er geroepen wordt."

Het zou volgens de CIDI-directeur "mooi" zijn als de politie en het OM meer aandacht hebben voor wie de aanjagers in zulke groepen zijn. "Want uiteindelijk moet het toch aangepakt kunnen worden. We moeten als maatschappij het signaal afgeven dat dit niet kan."