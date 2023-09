In 100 woorden Krijgen we voor het eerst een officiële hittegolf in september?

We hebben deze week voor het eerst sinds juni weer met hitte te maken. Het kwik kan elke dag oplopen tot 30 graden of hoger. Betekent dat ook dat we een hittegolf kunnen verwachten?

Voor een officiële hittegolf zijn vijf opeenvolgende zomerse dagen (met minimaal 25 graden) nodig. Drie van die dagen moeten tropisch zijn: met een maximumtemperatuur van 30 graden of hoger. Deze temperaturen moeten allemaal in De Bilt gemeten worden.

Hoewel het de komende dagen zomers warm wordt, lijkt een hittegolf te veel van het goede. "Vijf keer de 25 graden aantikken lukt wel, maar drie keer de 30 wordt lastig in De Bilt", zegt meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza.

Een regionale hittegolf, waarvoor het vijf opeenvolgende dagen minimaal 25 graden moet zijn, lijkt reëler. Vooral in het zuiden is de kans daarop groot.

