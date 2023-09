Omstreden fokker uit Eersel heeft ondanks verbod weer honden in bezit

Bij een omstreden fokker in de Brabantse gemeente Eersel zijn opnieuw honden gevonden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) liet in mei weten dat de fokker voorlopig geen honden meer mag hebben omdat de dieren niet goed verzorgd werden.

In mei haalde de NVWA bij de fokker opnieuw de laatste honden weg, nadat in december vorig jaar ook al honden werden weggehaald. Een woordvoerder van de gemeente bevestigde maandag aan Omroep Brabant dat bij de fokker weer honden zijn gevonden.

Handhavers van de gemeente hebben nu acht honden gevonden. Die waren niet in huis bij de fokker, maar zaten in een bedrijfsgebouw waar eerder ook al honden zaten.

"We onderzoeken nu of de honden bedrijfsmatig gehouden worden, of privé zoals de eigenaar zelf aangeeft", vertelt een woordvoerder van de gemeente aan Omroep Brabant.

Ze geeft aan dat de gemeente "onaangenaam verrast is dat er opnieuw honden zijn aangetroffen, ondanks dat er eerst voldaan was aan de last onder dwangsom". De gemeente gaat nu elke week controleren. "Daarin werken we nauw samen met andere overheidsinstanties om te kijken wat er met deze acht honden moet gebeuren."