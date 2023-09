Oekraïners kunnen vanaf woensdag worden opgevangen op schip in Mook

Het opvangschip voor Oekraïners dat vrijdag plotseling weg moest uit Mook door problemen met de stuw in Grave, ligt sinds maandagmiddag weer aangemeerd in het dorpje. Vanaf woensdag kunnen Oekraïners worden opgevangen op het schip. Er is ruimte voor honderd Oekraïense vluchtelingen.

Vrijdag ontstonden problemen met de stuw in Grave. Daardoor daalde het water van de Maas bij Mook erg snel. Het opvangschip werd toen met spoed naar het dorpje Heijen verplaatst. Dat ligt ten zuiden van Mook.

Zondag waren de problemen met de stuw opgelost. Het Maaswater steeg weer en het schip kon terugkeren naar Mook. Daar wordt het nu voorbereid op de komst van de vluchtelingen uit het oorlogsgebied.