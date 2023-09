Doodzieke bruinvis Norah na maandenlang herstel weer vrijgelaten in Noordzee

De bruinvis die in maart op het strand van Ouddorp in bijna levenloze toestand werd aangetroffen, is maandag door Stichting SOS Dolfijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Het dier had meerdere gezondheidsproblemen, waardoor het herstel bijna een half jaar duurde.

De bruinvis, die door de vinder Norah werd genoemd, bleek na aankomst in het opvangcentrum van SOS Dolfijn in Anna Paulowna zwaar vermagerd en uitgedroogd. Ook had het dier last van een longontsteking, een longworminfectie, een maagdarmontsteking, zweren in de slokdarm en een schimmelinfectie.

Toen Norah er weer bovenop was en opnieuw een gezond gewicht had, werd ze klaargemaakt voor de terugkeer naar zee. Daarvoor moest de bruinvis maandag in een speciale transportkist vervoerd worden. Voor de vrijlating was er al een aantal keren met Norah geoefend in deze kist, om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Stichting SOS Dolfijn kon voor de vrijlating van Norah gebruikmaken van een onderhoudsboot van de Waddenunit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De bruinvis is ten westen van Texel teruggezet in de Noordzee.