Luchtalarm in Flevoland voor de derde keer dit jaar te laat afgegaan

Het luchtalarm in Flevoland, dat iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur hoort af te gaan, is deze maandag 6 minuten te laat ingestart. Het is al de derde keer dit jaar dat dat gebeurt in de provincie.

Een woordvoerder van de brandweer in Flevoland bevestigt dat aan NU.nl na berichtgeving van Omroep Flevoland. De meldkamer, verantwoordelijk voor het aanzetten van het alarm, had het maandagmiddag druk met binnenkomende telefoontjes.

Die kregen prioriteit, waardoor het luchtalarm moest wachten. "Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar zo werkt het nou eenmaal", zegt de woordvoerder.

Ook in april en juli ging het alarm enkele minuten te laat af omdat meldkamermedewerkers het druk hadden. Bij echte nood zal dat in de toekomst niet voor problemen zorgen, zegt de woordvoerder desgevraagd. Als bijvoorbeeld bij een heel grote brand van hogerhand de opdracht wordt gegeven het luchtalarm aan te zetten, dan gebeurt dat, zegt hij.