School in Duiven ontruimd vanwege TikTok-stunt met chloorbom

Een school in het Gelderse Duiven is maandag ruim een uur ontruimd geweest, omdat op een toilet een fles met chloortabletten was ontploft. Volgens de rector van de school gaat het om een stunt die eerder op TikTok rondging.

In het kort Een school in Duiven is ontruimd vanwege een ontplofte fles met chloortabletten.

De stunt met de bom ging eerder rond op TikTok, zegt de rector van de school

De schoolleiding gaat aangifte doen.

De fles gevuld met chloortabletten was achtergelaten op een afgesloten jongenstoilet, vertelt rector Léon Lucas van het Candea College aan Omroep Gelderland. "Die fles is vervolgens ontploft en daardoor kwam een enorme chloorwolk vrij. Die was overal in het gebouw flink te ruiken", zegt hij tegen de regionale omroep.

De school werd vervolgens om 10.30 uur ontruimd. Ruim achthonderd leerlingen moesten ruim een uur buiten wachten, terwijl de brandweer het gebouw controleerde. De situatie bleek niet gevaarlijk te zijn. Wel was overal een chloorlucht te ruiken.

Of de school al weet wie achter de bom zit, is onduidelijk. De ouders zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Leerlingen die iets hebben gezien zijn gevraagd dat te melden.

De rector zegt tegen de regionale omroep dat de stunt in kwestie al eerder rondging op TikTok. "Die chloortabletten zijn overal te krijgen, want ze worden gebruikt om bijvoorbeeld zwembaden schoon te houden." Lucas vertelt dat afgelopen donderdag al een vergelijkbaar incident plaatsvond in de school. "Maar dat was laat in de middag, toen de school al leeg was. Toen hebben we niet hoeven ontruimen."