Defensie begonnen met berging van Britse bommenwerper in IJsselmeer

Defensie is maandag begonnen met de berging van de Britse bommenwerper Lancaster ED603 in het IJsselmeer. Het vliegtuig is in de Tweede Wereldoorlog door een Duits jachtvliegtuig neergehaald. In het wrak bevinden zich mogelijk nog stoffelijke resten van drie vermiste bemanningsleden.

Binnen het ministerie werken meerdere instanties samen voor de berging. Zo ruimt de luchtmacht de wrakdelen op en stelt de landmacht eventuele stoffelijke resten zeker. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ontmantelt munitie die mogelijk nog in het wrak ligt. De berging duurt ongeveer vijf weken.

De Duitsers schoten het vliegtuig in 1943 boven het Friese Kornwerderzand uit de lucht, nadat het toestel de Duitse stad Bochum had gebombardeerd. Alle zeven bemanningsleden kwamen daarbij om het leven.