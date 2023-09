Ook Halsema veroordeelt schokkende ontgroening: 'Lange weg te gaan'

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam noemt het wangedrag bij studentenverenigingen een "hardnekkig probleem". Afgelopen weekend werd bekend dat eerstejaars die zich wilden aansluiten bij dispuut Ares van studentenvereniging L.A.N.X. mensonterende opdrachten moesten uitvoeren. Halsema wil met het bestuur in gesprek gaan.

"De informatie die naar buiten is gekomen vind ik schokkend. Het laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben, te beginnen bij de studenten zelf", zei Halsema.

Zondag werd bekend dat L.A.N.X het dispuut Ares voor onbepaalde tijd heeft geschorst vanwege "ernstige misstanden" tijdens de ontgroening van de groep, in november vorig jaar in Boekarest.

Eerstejaars van het herendispuut moesten in de Roemeense hoofdstad "mensonterende opdrachten" uitvoeren, aldus L.A.N.X. Zo konden ze punten verdienen met opdrachten als 'regel een vluchteling' en 'naai een emmer in een steeg', waarbij emmer volgens de vereniging stond voor vrouw.

Burgemeester Halsema zegt vorige week al door het L.A.N.X-bestuur te zijn geïnformeerd over de zaak. Ze is van plan het bestuur binnenkort uit te nodigen om het over de maatregelen te hebben die het bestuur wil nemen om misstanden in de toekomst te voorkomen.