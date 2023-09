Opgepakte oppas uit Schagen verzamelde acht jaar lang kinderporno

De 24-jarige oppas uit Schagen die wordt verdacht van kindermisbruik, begon al in 2015 met het verzamelen van kinderporno. Op zijn telefoon en computers zijn volgens het OM duizenden beelden met kinderpornografisch materiaal gevonden, opgeslagen tussen 2015 en 2023.

De man werkte tussen 2019 en 2023 via Marktplaats als oppas voor baby's en peuters. Dat deed hij bij minstens elf gezinnen door het hele land.

Een van die oppaskinderen werd al eerder geïdentificeerd op beelden van kinderporno die zijn aangetroffen bij de verdachte. Het OM sluit niet uit dat er ontucht heeft plaatsgevonden bij andere adressen waar hij zich aanbood als oppas.

Pas 60 procent van de beelden die zijn aangetroffen bij de verdachte zijn nu bekeken. Er zijn meer dan 21.000 foto's en meer dan 3.000 films gevonden.

In het onderzoek is ook een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man uit Alkmaar. F. zou hem de zelfgemaakte beelden hebben gestuurd van het kindermisbruik. De Alkmaarder, die 21 augustus voor de rechter stond, zit nog vast.