Dijkgraaf over misstanden bij ontgroening Amsterdams dispuut: ‘Niet van deze tijd’

Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf noemt de misstanden bij de Amsterdamse studentenvereniging L.A.N.X. “ongelooflijk” en “niet van deze tijd”. Een dispuut van de vereniging ligt onder vuur nadat via De Groene Amsterdammer wangedrag tijdens een ontgroening in Roemenië naar buiten kwam.

Studenten moesten onder meer in Boekarest in een steeg seks hebben met een vrouw. Ook moesten zij “een vluchteling regelen” en iets stelen. De VU, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam beraden zich op stappen. Het dispuut is inmiddels geschorst.

Dijkgraaf veroordeelde het gedrag zondagavond in het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen. “Een week geleden heb ik met Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris tegen grensoverschrijdend gedrag, nog een pact ondertekend”, aldus de minister. “Er komt extra voorlichting. Studenten wordt gewezen dat ze beter op hun grenzen moeten letten.”



Het is volgens de minister aan de universiteiten zelf of zij sancties nemen. “Maar het lijkt me goed dat zij een heel stevig gesprek met L.A.N.X. gaan voeren”, aldus de demissionaire bewindsman.

Vereniging is erg geschrokken

De vereniging schrijft op de website afgelopen woensdag in een gesprek met De Groene Amsterdammer een "zeer ongepaste brief" onder ogen te hebben gekregen. Daarin staat een lijst met "mensonterende opdrachten" die door de aspirant-leden van het dispuut in het buitenland moesten worden uitgevoerd.

De opdrachten waren onderverdeeld in categorieën die varieerden van "algemeen" tot "dames- en seksgerelateerd", schrijft L.A.N.X. Gedurende de reis mochten de eerstejaars bovendien geen contact hebben met de buitenwereld. Hun sociale media werden 24 uur per dag gemonitord.

In totaal stonden er tachtig opdrachten op de lijst. De eerstejaars moesten beeldmateriaal leveren van de uitgevoerde opdrachten en konden zo punten verdienen. Aan het eind van de reis zou een ranglijst worden opgesteld, waarbij de vijf eerstejaars met de minste punten een sanctie zouden krijgen.