Dispuut Amsterdamse studentenvereniging geschorst wegens ernstige misstanden

De Amsterdamse studentenvereniging L.A.N.X. heeft een van de disputen voor onbepaalde tijd geschorst. Tijdens de ontgroening van het dispuut Ares vorig jaar november zouden "ernstige misstanden" hebben plaatsgevonden.

De vereniging schrijft op de website afgelopen woensdag in een gesprek met De Groene Amsterdammer een "zeer ongepaste brief" onder ogen te hebben gekregen. Daarin staat een lijst met "mensonterende opdrachten" die door de aspirant-leden van het dispuut in het buitenland moesten worden uitgevoerd.

De opdrachten waren onderverdeeld in categorieën die varieerden van "algemeen" tot "dames- en seksgerelateerd", schrijft L.A.N.X. In die laatste categorie stonden opdrachten als 'regel een vluchteling' en 'naai een emmer in een steeg. Emmer staat daarbij voor vrouw, meldt de vereniging.

De vereniging is naar eigen zeggen "enorm geschrokken" van de brief. "De brief en de opdrachten gaan in tegen alles waar wij als vereniging voor staan." Het desbetreffende dispuut is voor onbepaalde tijd geschorst en per direct uitgesloten van de kennismakingstijd van de vereniging. Ook heeft L.A.N.X. alle deelnemers aan de ontgroeningsreis in contact gebracht met een vertrouwenspersoon "om te praten over hun ervaringen".