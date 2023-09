Jaarmarkt in Son deels ontruimd omdat man met messen zwaaide uit raam

Een jaarmarkt in het Noord-Brabantse Son is zondag deels ontruimd, omdat een man vanuit een aangrenzende woning stond te zwaaien met messen. Ook schreeuwde hij daarbij, bevestigt de politie aan NU.nl na berichtgeving van Omroep Brabant

De politie was met een arrestatieteam ter plaatse. De man is inmiddels gearresteerd en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, schrijft Omroep Brabant. Of de jaarmarkt nu weer helemaal open is, is niet duidelijk.