Politie schiet bij achtervolging met 'levensgevaarlijke capriolen' bij Harderwijk

Bij een achtervolging in de omgeving van Harderwijk hebben agenten gericht geschoten op een achterband van een auto. Volgens de politie haalde de vluchter levensgevaarlijke capriolen uit, waarbij meerdere politiewagens werden geraakt.

Agenten zagen in de nacht van zaterdag op zondag rond 2.15 uur een gestolen auto rijden op de A28 bij Nijkerk. De bestuurder negeerde stoptekens en ging ervandoor.

De achtervolging ging onder meer door Harderwijk. Nadat de vluchter meerdere politievoertuigen had geraakt, schoten de agenten een van de achterbanden van de auto lek.

Toch reed de man 'gewoon' door. Bij Strand Horst reed hij door een slagboom en belandde in een sloot. Hij rende ervandoor, stak de A28 over en kon vervolgens in de kraag worden gevat.