Slachtoffers dodelijke aanrijding Rotterdam zijn 74 en 79, bestuurder spoorloos

De slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Rotterdam van zaterdagavond zijn een 74-jarige vrouw en een 79-jarige man. Dat laat de politie zondagochtend weten. De bestuurder die betrokken was bij de aanrijding is nog altijd spoorloos.