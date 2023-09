Foutparkeren met gevolgen: politie in Breda vindt 41,5 kilo hennep

Het foutparkeren van een vrachtwagen in Breda is de bestuurder zaterdag duur komen te staan. Hij bleek 41,5 kilo hennep in het voertuig te hebben.

Rond 9.00 uur deed een bewoner van de Antiloopstraat melding van een vrachtwagen die voor een uitrit geparkeerd stond. Boa's van de gemeente gingen eropaf. Het bleek om een gehuurde vrachtwagen te gaan. De eigenaar van het voertuig werd gebeld en die meldde zich even later.

De verhuurder opende de vrachtwagen en er bleken tassen met hennep in de laadruimte te staan. De politie werd gealarmeerd en die startte een onderzoek naar de huurder van de vrachtwagen.