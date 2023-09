Scheepvaart weer mogelijk bij Grave, gat in beschadigde stuw is gedicht

Delen via E-mail

De scheepvaart kan weer gebruikmaken van de stuw bij Grave. Die raakte vrijdagavond beschadigd bij werkzaamheden, waardoor het waterpeil in de Maas drastisch daalde. Rijkswaterstaat legde daarop het scheepsverkeer stil. Zondagmiddag was het peil weer op niveau.

Door het herstel kan maandagmiddag ook een opvangschip met Oekraïners terug naar de normale ligplaats in Mook. Vanwege het lek in de stuw moest het schip vrijdag halsoverkop naar het zuidelijker gelegen dorp Heijen.

Het gat in de stuw in de Maas bij Grave is zaterdagavond gedicht. Daardoor steeg het waterpeil tot de normale 7,90 meter boven NAP.