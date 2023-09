Kapotte stuw bij Grave hersteld, waterpeil zal langzaam weer stijgen

Het gat in de stuw in de Maas bij Grave is gedicht. Rijkswaterstaat meldde zaterdagavond dat er geen water meer uit het stuwpand stroomt, ruim 36 uur na het ontstaan van de problemen in het complex bij de Brabantse plaats.

De waterstand tussen Sambeek en Grave zal langzaam weer gaan stijgen, verwacht Rijkswaterstaat.

Vrijdagochtend klapte bij werkzaamheden aan de stuw een zogeheten juk uit de constructie, een staander waarlangs de schuiven van de stuw omhoog en omlaag kunnen bewegen. Door het ontstane gat in de stuw daalde het waterpeil van de Maas tussen Sambeek en Grave snel.

Doordat Rijkswaterstaat het water bovendien gecontroleerd verder liet zakken om de druk op de stuw te verminderen, was de waterstand zaterdagavond rond 21.30 uur gezakt tot ongeveer 6,5 meter boven NAP. Het normale peil is daar ongeveer 7,9 meter boven NAP.