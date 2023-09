Twee doden door ongeluk op Rotterdamse brug, bestuurder doorgereden

Delen via E-mail

Bij een ongeluk op de Boerengatbrug in de buurt van station Rotterdam Blaak zijn zaterdagavond twee voetgangers omgekomen. Het tweetal werd rond 21.00 uur aangereden door een bestelbus.

De bestuurder is na het ongeluk doorgereden. Inmiddels is het betrokken voertuig aangetroffen, maar er is nog geen verdachte aangehouden.