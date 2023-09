Bij een ongeluk op de Boerengatbrug in de buurt van station Rotterdam Blaak zijn zaterdagavond twee mensen omgekomen.

Na het ongeval is de bestuurder van een betrokken auto doorgereden. De politie kan nog niet zeggen of de slachtoffers voetgangers, fietsers of andere weggebruikers zijn. Ook over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend.