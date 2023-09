Vijf gewonden door woningbrand in Rotterdamse wijk Feijenoord

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bij een brand in een benedenwoning in Rotterdam zijn zaterdagavond vijf mensen gewond geraakt, meldt Rijnmond . Twee bewoners konden via de achterdeur vluchten, een derde bewoner sprong uit een raam naar beneden, bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan de omroep.