Kabinet volgt Raad van State: derdelanders mogen blijven tot uitspraak hoogste rechter

De zogenoemde derdelanders mogen in Nederland blijven tot de hoogste rechter een uitspraak heeft gedaan over hun bescherming in Nederland. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) meldde dat zaterdag.

Het kabinet volgt daarmee de Raad van State, die in een spoeduitspraak in een individueel geval al oordeelde dat de derdelander in Nederland mag blijven tot de uitspraak er is.

Derdelanders woonden tijdelijk in Oekraïne, bijvoorbeeld voor hun werk of studie, toen ze vluchtten. Hoewel ze in Nederland eerst dezelfde speciale behandeling kregen als de Oekraïners hier, wil het kabinet derdelanders vanaf maandag dezelfde regels opleggen als 'gewone' vluchtelingen. Ze moeten asiel aanvragen en wie dat niet krijgt, moet terug naar zijn of haar herkomstland. Of dat wettelijk mag, beoordeelt de Raad van State binnenkort.

Vóór het nieuws van Van der Burg had VluchtelingenWerk Nederland al gereageerd op de tijdelijke uitspraak van de Raad van State. VluchtelingenWerk vond dat het kabinet "onnodige onrust" had kunnen voorkomen door in eerste instantie al te wachten op een definitieve uitspraak van de hoogste rechter.

De voorlopige uitspraak ging over een man uit Tanzania die vorig jaar met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne woonde toen Rusland het land binnenviel. Hij vluchtte naar Nederland en kreeg hier dezelfde bescherming als Oekraïense vluchtelingen. Maar die regeling zou dus maandag aflopen.

De man uit Tanzania was het daarmee oneens en spande een rechtszaak aan. De rechtbank in Rotterdam oordeelde ten gunste van de overheid, waartegen de man in beroep ging. Hij mag die inhoudelijke uitspraak nu afwachten in de opvang, oordeelde de Raad van State vrijdagavond laat.

De uitspraak betreft een individueel geval, maar is volgens de Raad van State "richtinggevend" voor andere derdelanders. "Ieder ander die nu bij ons zou komen, zou eenzelfde uitspraak krijgen", liet een woordvoerder eerder weten.

Dat bevestigde later ook staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Hij meldt dat alle uit Oekraïne gevluchte derdelanders in Nederland mogen blijven in afwachting van de uitspraak van de hoogste rechter. Die wordt "op zijn vroegst" in november verwacht. "Om helderheid te scheppen" is daarom besloten voor de gehele groep de beëindiging van de tijdelijke bescherming te bevriezen tot de definitieve uitspraak er ligt, aldus de staatssecretaris.

"Dit betekent concreet dat derdelanders tot de uitspraak in Nederland mogen blijven en recht houden op de voorzieningen en rechten, zoals die gelden voor vluchtelingen uit Oekraïne." Maar, meldt Van der Burg, "het kabinet staat nog steeds achter haar standpunt dat de beëindiging van het verblijf van derdelanders juridisch juist is".

VluchtelingenWerk ziet zorgwekkende trend

VluchtelingenWerk ziet in het handelen van het kabinet een trend waarbij "de wettelijke grondslag van het beleid geen doorslaggevende rol meer lijkt te spelen" als het gaat over vluchtelingen.

De organisatie noemt de zogeheten nareisbeperking van gezinsleden van vluchtelingen als een ander voorbeeld. Over het plan om familieleden ('nareizigers') pas te laten overkomen als het eerst aangekomen gezinslid een verblijfsvergunning en een huis heeft, oordeelde de Raad van State eerder dit jaar dat dat niet mag. Niet volgens de Nederlandse wet, maar ook volgens Europese regelgeving niet.