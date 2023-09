Een op de tien verdachten is minderjarig en dat zijn meer meisjes dan ooit

Ruim een op de tien verdachten die de politie vorig jaar registreerde, was tussen de twaalf en achttien jaar. Meer dan een kwart van die minderjarigen was bovendien een meisje. Niet eerder was het percentage meisjes volgens het CBS zo groot.

In totaal registreerde de politie vorig jaar 12 procent meer minderjarige verdachten dan in 2021. Vooral de groei van vrouwelijke verdachten valt op.

Ten opzichte van 2021 groeide het aantal meisjes die ergens van verdacht werden met 42 procent. Het aantal verdachte jongens steeg in 2022 met 3 procent. Tussen 2010 en 2021 was het aantal minderjarige verdachten juist gehalveerd. Dat blijkt uit de Monitor Jeugdcriminaliteit die het WODC maandag in samenwerking met het CBS publiceert.

In 2021 was 20 procent van de verdachte minderjarigen een meisje. Vorig jaar was dat 26 procent. "Niet eerder was het aandeel meisjes in de totale groep verdachten van 12 tot 18 jaar zo groot", schrijft het CBS in een persbericht. Dat neemt niet weg dat verreweg de meeste minderjarige verdachten dus nog steeds jongens zijn.

Foto: CBS

Meisjes vooral verdacht van winkeldiefstallen

Minderjarigen werden in 2022 het vaakst verdacht van winkeldiefstal. Dit komt vooral door het relatief grote aantal meisjes. Meisjes vormden in 2022 bijna de helft van de verdachte minderjarige winkeldieven. Het totale aantal vrouwelijke verdachten van winkeldiefstal steeg in 2022 met 70 procent.

Vorig jaar werden er in totaal 6.200 minderjarigen verdacht van winkeldiefstal. Dat zijn er 2.200 meer dan in 2021.

De sterke stijging ten opzichte van 2021 heeft voor een deel te maken met de coronacrisis. Daardoor waren winkels in 2021 tijdelijk dicht. Tegelijkertijd valt op dat de aantallen uit 2022 ook hoger uitkomen dan de afgelopen tien jaar.

Jongens vooral verdacht van woninginbraak en wapenmisdrijven

Terwijl meisjes vooral verdacht worden van winkeldiefstallen, gaan bij de jongens meerdere soorten misdrijven gelijk op. Zo komen vernieling, verstoring van de openbare orde en geweldsdelicten voor hen bijna even hoog uit.

Van sommige misdrijven worden bijna alleen maar jongens verdacht. Zoals woninginbraak en wapenmisdrijven. 1.200 minderjarigen werden in 2022 verdacht van een wapenincident. Dat is 7 procent meer dan in 2021.

Foto: CBS

Meeste criminele jongeren in Amsterdam, minste in Breda

In totaal werd 1,4 procent van alle jongeren van twaalf tot achttien jaar vorig jaar verdacht van een misdrijf. Deze minderjarige verdachten wonen naar verhouding vaak in een grote stad. 40 procent van hen woonde vorig jaar in een van de 25 grootste gemeenten van Nederland.

Het grootste aantal minderjarige verdachten woont in de gemeente Amsterdam. Het aandeel kwam daar uit op 25 minderjarige verdachten op duizend minderjarige inwoners.

Van de 25 grootste gemeenten scoren Breda en Apeldoorn het beste wat jeugdcriminaliteit betreft. Daar is relatief het laagste aantal verdachte minderjarigen. In Breda gaat het om negen op de duizend minderjarige inwoners. In Apeldoorn om tien op de duizend.