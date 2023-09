Late opleving maakt deze zomer mogelijk nog tropisch, maar nazomer is onzeker

De temperaturen gaan de komende dagen flink stijgen. Wellicht maken we zelfs nog tropische dagen van meer dan 30 graden mee in Nederland. Van een nazomer kunnen we alleen nog niet spreken. Of we die gaan krijgen, blijft onzeker.

Na 11 september geven de weersmodellen namelijk een dalende temperatuurlijn aan. "Dan zal het nog steeds aangenaam zijn, maar de temperaturen zijn dan niet veel hoger dan normaal. Maar het is niet uit te sluiten dat we begin oktober weer een opleving krijgen", zegt Weerplaza-meteoroloog Berend van Straaten.

Voor de korte termijn heeft hij al wel goed nieuws voor de mensen die van warm weer houden: het kwik gaat stijgen. "Morgen wordt het al zomers warm met 25 graden en we zien toevoer van warme lucht uit het zuiden. De temperaturen gaan flink oplopen."

Elke dag wordt het een tikkeltje warmer en in het begin van de week kan het in Limburg al 28 graden worden, voorziet de Weerplaza-meteoroloog. Normaal gesproken liggen de temperaturen begin september tussen de 19 en 22 graden. "Woensdag en zeker donderdag is 30 graden goed mogelijk in het zuiden van het land. Dan krijgen we dus zelfs tropische waarden."

Wat is nazomer? Nazomer is een periode van ongewoon warm weer in de herfst. Zo tussen half september en eind oktober. De wind komt dan vanuit het zuiden en zorgt voor nazomerweer.

Meteorologische nazomer gaat beginnen

De zomer duurt dus nog even, al is die volgens de meteorologen sinds vrijdag al klaar. De meteorologische herfst begint voor de handigheid op 1 september. De astronomische herfst begint dit echter jaar op 23 september, en officieel gaat de herfst elk jaar op 21 september van start.