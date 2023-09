Politie zet honden in om vechtpartij in Goes te stoppen, twee agenten gewond

Bij een grote vechtpartij in het centrum van Goes heeft de politie honden ingezet en de wapenstok gebruikt. Twee agenten raakten gewond. Eén verdachte is opgepakt.

De vechtpartij in de Zeeuwse stad ontstond rond 4.15 uur. Toen de politie de vechters uit elkaar wilde halen, keerde de groep van zo'n twaalf personen zich tegen de agenten. Ze luisterden volgens de politie niet naar aanwijzingen en gedroegen zich gewelddadig.

De agenten gebruikten daarop de wapenstok en zetten politiehonden in. Die zouden meerdere mensen hebben gebeten. Of daardoor mensen gewond zijn geraakt, kon de politie niet zeggen.

De agenten hebben aangifte gedaan van mishandeling, bedreiging, belediging en openlijke geweldpleging. Ook zou een van de politiehonden zijn geschopt. Volgens de politiewoordvoerder moest een van de agenten zich laten behandelen door een arts. Het is niet bekend hoe de agent eraan toe is.