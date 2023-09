Noodverordening Leidse bibliotheek wegens protest tegen voorlezende dragqueen

De burgemeester van Leiden heeft zaterdagochtend een noodverordening rond een bibliotheek ingesteld uit vrees voor onrust bij protesten. Mensen wilden bij de bibliotheek protesteren omdat een dragqueen voorleest tijdens de Pride in Leiden.

In april werd ook onrust verwacht bij een voorleessessie van dragqueens met kinderen in een Rotterdams theater. Toen besloot de organisatie het evenement in stilte enkele uren te vervroegen. Er waren een voor- en een tegendemonstratie aangekondigd. Toen enkele honderden actievoerders zich bij het theater meldden, was het voorlezen al afgelopen.