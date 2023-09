Rijkswaterstaat werkt hard aan herstel stuw Grave, Maas al hele dag gestremd

Rijkswaterstaat probeert vrijdagavond met een sleepboot en een drijvende bok het zogeheten keerschot te verwijderen dat bij onderhoud aan een stuwcomplex in Grave is verschoven. Door dat voorval kan de stuw al de hele dag niet dicht.

Door de problemen in het Noord-Brabantse Grave is de Maas tussen Sambeek en Grave, op de grens van Noord-Brabant en Gelderland, al sinds vrijdagochtend gestremd. Door de open stuw zakt het waterpeil in de rivier daar snel.

Om te voorkomen dat het waterpeil elders in de Maas en in aftakkingen te veel zakt, zijn sluizen in de buurt gesloten. De binnenvaart moet daarom rekening houden met omleidingen en forse vertragingen. Rijkswaterstaat adviseert binnenschippers om naar grindgaten te varen met dieper water.

Een keerschot is een tijdelijke constructie in het water die bedoeld is om tijdens werkzaamheden de waterdruk op de stuw te verminderen. Het keerschot was bevestigd aan een juk, een van de staanders waarin de schuiven van de stuw zitten.

Door onduidelijke oorzaak is dat juk van zijn plaats getrokken, waarna een gat in de stuw ontstond. Het keerschot is vervolgens door de sterke stroming in dat gat gezogen. Zolang het keerschot daar ligt, kan het verplaatste juk niet worden hersteld en kunnen de schuiven van de stuw niet gesloten worden.

Onbekend hoelang werkzaamheden gaan duren

Als het Rijkswaterstaat lukt het keerschot te verwijderen, kan het beschadigde complex waarschijnlijk worden hersteld en de stuw weer worden gesloten. Er is ook een kraanschip onderweg dat daarbij moet helpen.

Hoelang de herstelwerkzaamheden nog duren is niet bekend. Rijkswaterstaat verwacht dat het wegslepen van het keerschot nog uren kan duren. De sterke stroming bij de stuw bemoeilijkt het werk.