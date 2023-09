Twee molotovcocktails richting huis in Nuland gegooid, auto in brand gevlogen

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn vermoedelijk twee molotovcocktails richting een woning in het Noord-Brabantse Nuland gegooid. Een auto is daarbij in brand gevlogen. Niemand is gewond geraakt.

Het incident in het dorp, dat bij de gemeente Den Bosch hoort, gebeurde rond 3.20 uur bij een woning aan de Akkerpolei.

"Al snel bleek dat er waarschijnlijk sprake was van brandstichting en dat daarbij vermoedelijk een fles met brandbare vloeistof, een zogenoemde molotovcocktail, was gebruikt", zo meldt de politie.

Later bleek dat eenzelfde fles ook tegen de achtergevel van het huis was gegooid. Maar die vatte geen vlam.

De politie is begonnen met een onderzoek en heeft inmiddels betrokkenen en getuigen gehoord. Ook bekijken agenten eventueel beschikbare camerabeelden.