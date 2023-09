Twentenaren met verzakte huizen door kanaal moeten betere hulp krijgen

Delen via E-mail

Mensen die zijn getroffen door verzakkingen na werkzaamheden bij Kanaal Almelo-De Haandrik moeten "menselijker, makkelijker en milder" worden geholpen. Bemiddelaar Mona Keijzer zegt dat de provincie zo snel mogelijk de schademeldingen moet afhandelen.

In de jaren erna kreeg de provincie ruim vierhonderd schademeldingen van omwonenden. Het ging om meldingen van verzakte huizen en andere schades.

De provincie kwam met een schaderegeling, maar die was voor veel gedupeerden niet toereikend. Er ontstond een conflict over de hoogte van de vergoeding en de voorwaarden die verbonden waren aan de regeling. Omwonenden voelden zich in de steek gelaten door de provincie.