Naast Gerrit Hiemstra krijgt ook Piet Paulusma een eigen storm

Ook de in 2022 overleden weerman Piet Paulusma krijgt een 'stormnaam'. Het KNMI publiceerde vrijdag de lijst voor het komende stormseizoen. Ook de naam van afzwaaiend NOS-meteoroloog Gerrit Hiemstra staat daarop.

Het weerinstituut stelt in samenwerking met de weerdiensten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland een lijst met stormnamen op. Met die namen willen ze mensen bewuster maken van het gevaarlijke weer. Het is de vierde keer dat de stormnamenlijst is opgesteld.