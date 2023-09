Provincie moet terug naar tekentafel om wolf te beschieten met paintballgeweer

Een wolf op De Hoge Veluwe die te dicht bij mensen komt, mag nog altijd niet met een paintballgeweer worden beschoten. De provincie Gelderland heeft onvoldoende onderbouwd waarom dat nodig is, oordeelt de rechter vrijdag.

De provincie wil met paintballkogels op een of meerdere wolven schieten, omdat het dier naar mensen toe komt. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden en dus moet het roofdier weer bang worden voor mensen.

Over de inzet van het paintballgeweer wordt al maanden getwist. De Faunabescherming is fel tegen het gebruik van het paintballgeweer en diende in de herfst van vorig jaar een bezwaar in bij de provincie. Het leidde tot een rechtszaak en daarin kreeg De Faunabescherming gelijk: de provincie moest het besluit beter onderbouwen.

Die extra onderbouwing volgde een aantal maanden later. Maar opnieuw maakte De Faunabescherming bezwaar. Ook dat leidde tot een rechtszaak. Tijdens de zitting van eind juli kwam de provincie niet goed uit de verf.

De rechter vroeg meerdere keren of duidelijk is om hoeveel wolven het nu gaat en of telkens hetzelfde dier dicht bij mensen komt. Daarop kon de provincie geen duidelijk antwoord geven.

Job van der Plicht is binnenlandverslaggever Job volgt onder meer de terugkeer van de wolf in Nederland en maakt daar een podcast over. Lees hier meer verhalen van Job.

Besluit is volgens rechter 'onzorgvuldig voorbereid'

De rechter oordeelt daarom opnieuw dat de provincie Gelderland haar huiswerk beter moet doen. Het besluit om de wolf met verfkogels te beschieten is "onzorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd".

Het is volgens de rechter onduidelijk of de wolf daadwerkelijk probleemgedrag vertoont. Ook is niet helder of het om dezelfde wolf of wolven gaat. Bovendien heeft de provincie niet goed genoeg naar alternatieven gekeken.

De rechter geeft de provincie zes weken de tijd om de boel op orde te maken. Als dat is gebeurd, besluit de rechter daarna hoe het verder moet.