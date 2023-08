Het voelde als een 'matige' zomer, maar dat was die (op papier) niet

De zomer van 2023 had meerdere gezichten. Voor veel mensen voelde het als een matige: het was niet altijd warm en er viel veel regen. Toch gaat deze zomer de boeken in als een van de warmste en zonnigste ooit.

De zomer was grofweg in tweeën te delen: een kort, warm en kurkdroog deel en een Hollands deel met zon, wind, regen en alles ertussenin.

Met dat eerste deel kregen we in juni te maken. Met gemiddeld 19,4 graden was juni ruim 3 graden warmer dan normaal en met grote afstand de warmste juni ooit. De zon straalde met 328 zonuren (normaal telt juni er 214) ook volop. Tegelijkertijd viel er met gemiddeld 24 millimeter regen bijna 40 millimeter minder dan gebruikelijk.

Dat beeld veranderde in juli. Van warm en droog gingen we naar zeiknat en tegenvallende temperaturen. Met 18,1 graden was het iets kouder dan normaal, terwijl de gemiddelde regenval met 110 millimeter hoog was.

Augustus was wat dat betreft niet veel anders. Het was kouder en natter dan normaal, al viel een groot deel van de regen in de eerste week.

De ups en downs van het afgelopen zomerweer

Cijfers zeggen het ene, het gevoel zegt het andere

Als je al die cijfers bij elkaar opveegt, krijg je met een gemiddelde temperatuur van 18,4 graden een van de warmste zomers ooit. Alleen de zomers van 2003, 2018 en 2022 waren nog warmer. Ook was het een van de zonnigste ooit. Toch voelde het niet zo, denkt ook klimaatonderzoeker Peter Siegmund van het KNMI.

Hij vermoedt dat het gevoel te maken heeft met de twee gezichten van de zomer. "In juni (toen het zo warm was, red.) werken nog veel mensen. In juli en augustus zijn mensen vaker vrij", zegt Siegmund. Op die vrije dagen zaten mensen vaker opgescheept met minder weer.

Volgens hem past de zomer van 2023 in de trend van de afgelopen jaren, waarin de zomermaanden steeds warmer worden. Al is het dit jaar op een wat gekke manier. "Je ziet: je hebt geen drie warme maanden nodig voor een heel warme zomer", stelt Siegmund.

De gemiddelde zomertemperaturen sinds 1906