'Zorgelijke' scheur en breuk in Westerscheldetunnel, rijbanen blijven wel open

In het beton van de oostbuis van de Westerscheldetunnel is een breuk van 2 meter lang en 1 centimeter breed ontdekt. Volgens tunnelbeheerder WST is de situatie "zorgelijk maar veilig". De tunnelbuis kan daarom in gebruik blijven.

In het kort Breuk van 2 meter lang en 1 centimeter breed ontdekt in de oostbuis van de Westerscheldetunnel.

Tunnel kan in gebruik blijven tot reparatie van breuk en scheur.

Situatie wordt continu gemonitord en volgende week wordt extra apparatuur geplaatst. Samenvatting gemaakt met behulp van AI. Deel je mening hier.

De breuk maakt deel uit van een scheur die zich over ongeveer 30 meter uitstrekt. De tunnel kan gebruikt blijven worden tot aan de noodzakelijke reparatie van de breuk en scheur, meldt de beheerder.

Volgens WST werd vorig jaar tijdens onderhoud een lekkage ontdekt in de oostbuis, die van Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen naar Ellewoutsdijk (Zuid-Beveland) gaat. De lekkage bleek een scheur te zijn en nader onderzoek toonde de breuk aan.

De scheur en de breuk zitten onder het land bij Ellewoutsdijk en dus niet onder het water van de Westerschelde, zegt WST. Een team van experts houdt de situatie continu in de gaten. Volgende week wordt extra apparatuur geplaatst om de zaak nog beter in de gaten te houden.

Sinds opening is tunnel bijna niet dicht geweest

De Westerscheldetunnel gaat onder de Westerschelde door en verbindt Zeeuws-Vlaanderen met de rest van Nederland via Ellewoutsdijk. Het is met 6,6 kilometer de langste tunnel van Nederland. Vorig jaar werd de tunnel bijna acht miljoen keer gepasseerd door verschillende voertuigen. Het ging gemiddeld om ongeveer 21.000 passages per dag.

Sinds de opening van de toltunnel in 2003 zijn de oost- en de westbuis maar zelden gesloten geweest voor verkeer. Sinds de opening van de tunnel bestaan de veerdiensten van en naar Zeeuws-Vlaanderen niet meer voor auto- en vrachtverkeer.