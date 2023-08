Man die agenten ramde tijdens achtervolging veroordeeld tot dertig maanden cel

Mohammed M. is donderdag veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk, voor poging tot doodslag van vier agenten. Volgens de rechtbank Midden-Nederland vertoonde de 29-jarige man "zeer roekeloos" rijgedrag.

M. vluchtte na een melding over slingerend rijgedrag en botste meerdere malen tegen politiewagens.

Rechtbank vond de eis van twee jaar cel te laag vanwege zijn "bizarre manoeuvres".

De agenten van politiekorps De Ronde Venen wilden M. op 10 april in Abcoude aanhouden na een melding over slingerend rijgedrag, maar de automobilist ging ervandoor. Dat deed hij met snelheden tot 190 kilometer per uur.

De achtervolging duurde drie kwartier en ging over de A2 en A27. M. botste daarbij meerdere malen tegen politiewagens. Ook remde hij een paar keer plots, waardoor agenten ook moesten remmen. De politie reed M. in Breda op de A58 klem, waarna hij te voet probeerde te vluchten.

De eis van de officier van justitie was twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Maar die straf vond de rechtbank te laag. "U hebt bizarre manoeuvres uitgehaald", zei de rechter.

Volgens de rechtbank is M. door een stoornis verminderd toerekeningsvatbaar. Hij bracht de agenten "willens en wetens" in gevaar, aangezien zij tijdens de achtervolging hadden kunnen omkomen. "Maar u bent niet doordrongen van de ernst van uw gedrag."

M. had bovendien geen geldig rijbewijs en had 0,84 promille alcohol in zijn bloed. Hij mag drie jaar niet autorijden.

Agenten vreesden voor hun leven

De verdachte betuigde twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn zaak spijt. M. zei dat hij van zichzelf walgde. De officier van justitie las voor uit de aangiftes van de agenten: "We vreesden voor ons leven". En: "Ik vroeg me af of ik nog thuis zou komen."

Wel heeft M. altijd ontkend dat hij politieauto's heeft geramd: "Ik wilde juist een aanrijding voorkomen." Volgens zijn advocaat is het niet "op rammende wijze" gebeurd. Hij vond dat M. moest worden vrijgesproken van poging tot doodslag, omdat er volgens hem geen sprake van opzet was. Maar daar dacht de rechter anders over.