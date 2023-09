Vervoer speciaal onderwijs nog niet verbeterd: 'Ongelooflijk dat dit gebeurt'

Kinderen die te laat worden opgehaald, lange routes moeten uitzitten of zelfs helemaal worden vergeten. De problemen in het leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs zijn ook dit jaar nog niet opgelost. "Ongelooflijk dat we dit laten gebeuren."

Ongeveer 72.000 kinderen maken gebruik van het leerlingenvervoer, schatte onderzoeksbureau Oberon vorig jaar. Het zijn vooral kinderen die vanwege een beperking naar hun basis- of middelbare school gebracht moeten worden.

Dat vervoer rommelt al jaren. Dat het in het begin van het schooljaar af en toe misgaat, noemt Lobke Vlaming van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs "een traditioneel probleem van een systeem dat het hele jaar door overbelast is". Dit jaar is er opnieuw geen verbetering in gekomen.

"We hoopten dat na vorig jaar de problemen minder zouden zijn", zegt Inge Verdaasdonk van Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO). Vorig jaar was er zowel in de media als in de Tweede Kamer veel aandacht voor het probleem.

Daardoor hoopte LBVSO dat gemeenten "wel driedubbel zouden checken of het dit jaar op orde was". "Vorige week leek het even wat rustiger, maar deze week kunnen we dat niet meer zeggen."

Kinderen urenlang in busjes

Verdaasdonk hoort over situaties waarin busjes niet komen opdagen, lange routes rijden of überhaupt niet geschikt zijn voor speciaal vervoer. "Iemand zei net: mijn kind heeft een rolstoel, alhoewel ze kleine stukjes kan lopen. Nu is er een taxi gekomen waar de rolstoel niet in mee kan. Dus moest het kind zonder rolstoel naar school."

"Vorig jaar was het heftig en ook dit jaar lijkt er weer van alles mis te gaan", ziet ook Vlaming. "Kinderen van vier jaar oud zitten soms wel drie uur per dag in een busje. Ik vind het ongelooflijk dat we dit laten gebeuren."

Hoe groot de problemen precies zijn, kan Vlaming niet zeggen, omdat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het vervoer. "We moeten vooral op signalen afgaan."

Onder anderen kinderen met een fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperking gaan naar het speciaal onderwijs. Foto: Getty Images

'Er gaat helaas weleens wat mis'

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer, herkent de problemen. Volgens woordvoerder Hilbert Michel zitten er altijd wat "hiccups" aan het begin van het schooljaar. "Dat is voor de kinderen in de taxi's en hun ouders ontzettend vervelend."

De problemen ontstaan door contractwisselingen, zegt Michel. De gemeenten regelen dat vervoer. Ook kan per jaar verschillen hoeveel leerlingen gebruikmaken van het leerlingenvervoer.

In de zomerperiode moeten de vervoerders daarom in een relatief korte tijd veel gegevens verwerken. "Daar gaat helaas weleens wat mis." Daarnaast is er een groot tekort aan chauffeurs.

Is dit systeem dan nog wel het juiste? "Er is beleidsmatig aandacht voor de problemen, maar er is nog niks concreets uit gekomen", zegt Michel. "Het is een ingewikkeld probleem en het kost geld. Gemeenten hebben ook geen portemonnee zonder bodem."

Meer chauffeurs of gewoon ander systeem

Er wordt wel aan kortetermijnoplossingen gewerkt, ziet Vlaming. "Bijvoorbeeld het invoeren van één opstapplek. Dan moeten alle kinderen uit een dorp naar één plek, maar daarvoor moeten alle kinderen met een beperking op hetzelfde moment op die plek staan. Dat moet ook maar net goed gaan."

De kinderen hebben structuur, vaste chauffeurs en niet al te lange reistijden nodig. Het liefst ziet Vlaming ook dat de ritten worden begeleid door een pedagogisch medewerker.