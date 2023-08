Stikstofeisen worden strenger: natuur is gevoeliger voor stikstof dan gedacht

De stikstofnormen in Nederland worden in de komende tien jaar strenger. De natuur is namelijk gevoeliger voor stikstof dan gedacht, blijkt uit een nieuw rapport. Hierdoor is de opgave om de natuur op een gezond niveau te krijgen en de wettelijke doelen te halen groter.

Dat de natuur gevoeliger is voor stikstof, blijkt vandaag uit een nieuw rapport over de zogeheten kritische depositiewaarde (kdw). Die waarde laat zien hoeveel stikstof een gebied aankan zonder dat de natuur verdere schade oploopt. De natuur blijkt nu op sommige plekken minder aan te kunnen dan gedacht.

Eerder werd gedacht dat 39 procent van het natuuroppervlak in 2025 niet meer overbelast is. Maar volgens de nieuwe cijfers is dat nog 29 procent. En het percentage voor 2030 is gedaald van 43 naar 30 procent.

Tegelijkertijd kwam er meer stikstof in de natuur dan verwacht, blijkt uit nieuwe berekeningen van het RIVM. Waarschijnlijk zal dat in de komende jaren ook zo zijn.

Het aantal typen natuur dat gevoelig is voor stikstof verandert niet. Dat zijn er in Nederland 81. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat 32 van deze gebieden er slechter aan toe zijn dan gedacht. Later dit jaar wordt bekend om welke gebieden het precies gaat.

Kortom: de natuur is in sommige delen van Nederland gevoeliger voor stikstof, terwijl er ook meer stikstof in de natuur neerdaalde dan voorspeld. De natuur raakt hierdoor eerder overbelast, waardoor er meer gedaan moet worden om dit te herstellen.

Kdw: een grens aan vervuiling Stikstofvervuiling is een hardnekkig probleem, doordat stikstof zich opstapelt in de bodem. Als de toevoer onvoldoende omlaaggaat, zal het probleem alleen maar groter worden.

Stikstof slaat in natuurgebieden neer vanuit de lucht. Die stikstofneerslag heet depositie. De maximale hoeveelheid stikstof die kan neerslaan zonder natuurschade te veroorzaken, heet de kritische depositiewaarde.

De kritische depositiewaarde verschilt per natuurtype en wordt vastgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek. De hoogte van de stikstofneerslag wordt gemeten door het RIVM.

Lastiger om wettelijk doel van 2035 te halen

Demissionair minister Christianne van der Wal (Stikstof) spreekt van "een tegenvaller" en noemt de impact groot. In de huidige wet is vastgelegd dat in 2030 de helft van de stikstofgevoelige natuur onder de kdw moet vallen. In 2035 moet dit voor 74 procent van de natuur gelden. Dat laatste doel vraagt waarschijnlijk om strenger stikstofbeleid.

Door de strengere regels wordt het volgens Van der Wal naar verwachting ook lastiger om toestemming te verlenen voor nieuwe projecten. Dat komt doordat de rechter toetst aan hand van de kdw.

Hoewel mogelijk pas het volgende kabinet met strengere maatregelen komt, moet het huidige demissionaire kabinet zich later in het jaar al wel aan de strengere kdw houden.

Er is al langer kritiek op de kdw. Ook het demissionaire kabinet wil ervan af en is op zoek naar een alternatief. Zo hoopt de politiek te kunnen focussen op de uitstoot in plaats van de neerslag.