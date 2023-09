Wolf beschieten met een paintballgeweer? Rechter beslist vandaag of het mag

Na maanden juridisch getouwtrek oordeelt de rechter vrijdag of een wolf op De Hoge Veluwe met een paintballgeweer mag worden beschoten. De maatregel moet het dier weer bang maken voor mensen.

De wolf - het is overigens niet helemaal duidelijk of het er één of meer zijn - lijkt niet bang te zijn voor mensen. Op verschillende beelden is te zien dat hij richting mensen loopt of zelfs wat rondscharrelt bij een gezin met kinderen.