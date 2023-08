Twee gewonden door brand na gasexplosie in flatgebouw in Hengelo

In een flatgebouw in het Overijsselse Hengelo heeft in de nacht op donderdag brand gewoed na een gasexplosie. Twee mensen raakten gewonden en zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Alle twaalf appartementen werden ontruimd.

Door de explosie en de brand zijn meerdere appartementen beschadigd geraakt. Een deel van de gevel is ontzet.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio mochten een paar bewoners na controle van de brandweer terug naar hun woningen. Voor de andere bewoners is elders in de stad onderdak geregeld.

De brand brak rond 0.30 uur uit in een pand aan de Surinamestraat. Daarbij vatten een aantal verdiepingen van het gebouw vlam. Waarschijnlijk zijn er meerdere ontploffingen geweest, zegt de veiligheidsregio.