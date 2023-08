Verdachte doodsteken Haagse winkelmedewerkster eind september voor rechter

Jamel L., de man die ervan wordt verdacht een supermarktmedewerkster te hebben doodgestoken in het centrum van Den Haag, moet op 28 september voor het eerst voor de rechter verschijnen. Het gaat om een niet-inhoudelijke zitting.

De 36-jarige medewerkster werd in de ochtenduren van 20 juni in de supermarkt aan de Turfmarkt neergestoken. Ze overleed ter plekke.

Op enig moment is L., die al eerder in Nederland verbleef en hier in aanraking kwam met justitie, weer naar Nederland gekomen. Het Openbaar Ministerie (OM) zei dat de man sinds september 2022 in verschillende regio's is opgepakt. Op 9 juni veroordeelde de rechtbank in Rotterdam hem voor bedreiging.