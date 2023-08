Hoogste rechter moet zich buigen over opvang 'derdelanders' uit Oekraïne

Het demissionaire kabinet mag de opvang van drie 'derdelanders' die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht, niet zomaar beëindigen. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag. In een eerdere zaak werd juist het omgekeerde geoordeeld. De Raad van State moet nu voor duidelijkheid zorgen.

Derdelanders zijn mensen die tijdelijk in Oekraïne verbleven toen ze moesten vluchten voor de oorlog. Het gaat voornamelijk om Syriërs en mensen uit Afrikaanse landen die daar voor werk of studie waren. Ze hebben geen Oekraïens paspoort.

De groep valt onder dezelfde regels als andere Oekraïense vluchtelingen en genoten dus automatisch tijdelijke bescherming. Vanaf 4 september is dat niet meer het geval en wordt hun tijdelijke verblijfsvergunning opgeheven. De mensen moeten dan asiel aanvragen of terug naar hun land van herkomst.

De rechtbank deed woensdagmiddag uitspraak in drie van deze zaken. In alle gevallen heeft de rechter geoordeeld dat de overheid de tijdelijke verblijfsvergunningen niet mag intrekken. De drie derdelanders, die afkomstig zijn uit Marokko en India, hoeven dus vooralsnog geen asiel aan te vragen.

In een eerste zaak stelde de rechter de organisaties op 10 augustus nog in het ongelijk. Deze zaak ging over een Tanzaniaan die uit Oekraïne was gevlucht. In zijn geval vindt de rechtbank van Rotterdam dat de overheid zijn tijdelijke verblijfsvergunning mag intrekken.