Messenverbod op straat in Den Haag: 'Maar appeltje schillen op een bankje kan'

Den Haag krijgt een algeheel messenverbod op straat. Maar in de praktijk wordt niet elk mes verboden. Agenten moeten dat zelf gaan bepalen. "Als je een appeltje zit te schillen op een bankje, zal niemand daar moeilijk over doen."

In het kort Den Haag voert een algeheel messenverbod in op straat.

Maar met een duidelijk of legitiem doel mag je nog steeds een mes bij je hebben.

Politieagenten moeten beoordelen of zo'n doel er is.

"We zien een toename van het gebruik van gebruiksmessen", zegt een woordvoerder van de Haagse burgemeester Jan van Zanen woensdag tegen NU.nl. Zulke 'gewone' messen, zoals keukenmessen, worden steeds vaker gebruikt bij steekincidenten in de stad. Gebruiksmessen in beslag nemen bij een controle kan nu nog niet.

Maar daar komt verandering in, bleek eerder op woensdag. Het wordt zonder duidelijk of legitiem doel verboden om gebruiksmessen op zak te hebben in de hele gemeente Den Haag. Zo'n doel is niet nodig als het mes zo is ingepakt dat je het niet kunt gebruiken.

Politieagenten moeten per situatie gaan beoordelen of een mes er mag zijn of niet, door te beoordelen of er een duidelijk of legitiem doel is. Zo ook als zij bijvoorbeeld een minderjarige met zakmes op straat tegenkomen die zegt onderweg te zijn naar de scouting.

"Agenten zijn vanwege hun professionaliteit prima in staat dat te beoordelen. Als je een appeltje zit te schillen op een bankje, zal niemand daar moeilijk over doen. Maar als je een stanleymes bij je hebt tijdens het stappen, is het een ander verhaal. Een keukenmes heb je eigenlijk niet nodig buiten de keuken, zo simpel is het", zegt de woordvoerder.

Geen preventieve fouilleeracties

De gemeente is niet van plan preventief te gaan fouilleren vanwege het nieuwe verbod, gaf burgemeester Van Zanen eerder al aan. Zijn woordvoerder bevestigt dat nu. Wel is het volgens hem mogelijk dat de politie tijdens reguliere controleacties nu ook op messen controleert. Maar hoe dat precies uitpakt, moet blijken als het verbod daadwerkelijk is aangenomen, benadrukt hij.

Het is niet te zeggen of het aantal steekincidenten door het nieuwe verbod gaat afnemen. "Maar puur het feit dat er door de nieuwe stap een mogelijkheid wordt gecreëerd om gebruiksmessen in beslag te nemen, is al een stap vooruit. Als je niets probeert. weet je zeker dat er niets gaat gebeuren."

De Haagse gemeenteraad stemt op 7 september over het gebruiksmessenverbod. Maar doordat de gemeenteraad eerder unaniem stemde voor een motie, is dat een formaliteit. Als het verbod wordt aangenomen, wordt het opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).